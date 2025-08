Colombia: El ministro de Defensa de Colombia niega acusaciones de traición a Petro tras publicarse mensajes privados

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha negado las acusaciones de traición y conspiración contra el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, tras la publicación de varios mensajes en un chat privado con un alto cargo del Ejército en los que asegura actuar a espaldas del mandatario y que Sánchez ha calificado de falsos. El sargento retirado del Ejército Alexander Chala publicó este sábado una conversación privada de la aplicación de mensajería Signal entre el ministro de Defensa y el general del Ejército Enrique Zapaterio en la que se puede leer: "Presidencia no se tiene por qué enterar", en el marco de un conversación acerca de un contrato, aunque sin especificar. Chala ha sostenido que lo publicado es solo una parte de una charla que versa sobre "acuerdos, negociaciones, favores y visitas" al Instituto Nacional de Industria Militar (Indumil) de los que el presidente Petro no estaría siendo informado. "De comprobarse estos hechos, no solo sería una de las peores traiciones contra el presidente Gustavo Petro, sino un acto de deslealtad y deshonor que pondría en riesgo incluso la seguridad nacional", ha afirmado Chala en un mensaje publicado desde su cuenta de la red social X. El responsable de la cartera de Defensa ha calificado de "infundadas y calumniosas" estas acusaciones y ha asegurado que se trata de un "grave intento de desestabilizar a las Fuerzas Armadas y socavar la confianza entre estas y el presidente de la República". Asimismo, ha agregado que las conversaciones publicadas son "ficticias" y "creadas con dolo" ante lo que presentará acciones legales correspondientes por la difusión de las imágenes. "Mi honor y lealtad son los únicos activos que poseo, y no permitiré que sean mancillados sin consecuencias. Defenderé mi buen nombre por todas las vías legales disponibles", ha declarado Sánchez en un mensaje desde su cuenta de X.