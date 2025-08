Colombia: El ministro de Igualdad de Colombia presenta su dimisión tras cinco meses en el cargo

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El ministro de Igualdad de Colombia, Carlos Rosero, ha anunciado su dimisión después de cinco meses ostentando el puesto, al que llegó tras sustituir a la exvicepresidenta Francia Márquez y en medio de crecientes tensiones con el presidente colombiano, Gustavo Petro. "Durante estos cinco meses al frente del Ministerio, fueron muchos los aprendizajes de las distintas acciones estratégicas implementadas, que de manera comprometida y gracias a la labor incansable junto a mi equipo de trabajo, nos permitieron avanzar", reza la carta de dimisión publicada este sábado en su cuenta de la red social X. El antropólogo y líder afro ha recordado su breve paso por la cartera ministerial y ha destacado la reorganización de su estructura y su presupuesto que ha permitido "orientar el gasto para que realmente llegue a los necesitados y a la población que creyó y sigue creyendo en el Gobierno del cambio". Rosero sustituyó a la ex 'número dos' de Petro y exvicepresidenta Francia Márquez al frente del Ministerio, después de que esta revelara amenazas contra su vida por haber "denunciado la corrupción" en el Gobierno. La tensión con el presidente también ha marcado la estancia de Rosero al frente del ministerio y hace apenas unas semanas el mandatario reprendió al responsable de Igualdad en un Consejo de Ministros --emitidos por televisión-- por retrasos en el nombramiento de cargos y en el propio trabajo de la cartera, según informa el diario El Tiempo. "Agradezco la oportunidad de estar al frente de este reto y, ante todo, agradezco a los ancestros y la memoria de sus luchas, por la guía y el aprendizaje que me permiten distinguir el bien del mal: Actuar en coherencia y caminar de la mano de las comunidades será siempre la forma correcta de hacer las cosas", señala el documento. Aunque todavía el nombramiento no se ha hecho oficial, ya se encuentra disponible la hoja de vida de Juan Carlos Florián, actual viceministro de Diversidad y politólogo, en la web de la Presidencia colombiana y pasará a ocupar el cargo de ministro de Igualdad en sustitución de Rosero.