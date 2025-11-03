Colombia. El ministro de Interior de Colombia denuncia drones y vigilancia no autorizados sobre su vivienda

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha interpuesto este domingo una demanda penal contra dos individuos "sospechosos" de llevar a cabo operaciones de vigilancia a los que ha acusado de querer "perpetrar un acto criminal" que incluiría también a su familia. "Ya puse la demanda penal contra dos sospechosos. Está claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia", ha afirmado en su cuenta en la red social X, poco después de publicar un vídeo en el que supuestos drones sobrevolaban en la noche anterior su vivienda. Asimismo, ha asegurado haber descubierto que, "cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta" de su residencia "y hoy a las 9.45 (hora local) en la parte trasera (...) había personas tomando fotos". "En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro", ha subrayado, acusando a los dos sospechosos de pretender atentar contra su vida y las de su familia. EL MINISTERIO DE DEFENSA OFRECE 224.000 EUROS POR INFORMACIÓN En este sentido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha señalado en la misma plataforma que la denuncia de Benedetti "está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública". Al hilo, ha anunciado "una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos (cerca de 224.000 euros) por información veraz, precisa y oportuna" que permita a las autoridades "evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias". "Quien atenta contra un dirigente o líder, cualquiera que sea su ideología o posición política, ataca directamente a nuestra democracia y Estado Social de Derecho. Eso no lo vamos a permitir", ha aseverado. De igual manera, el Departamento Administrativo de la Presidencia Colombiana (DAPRE) y el Ministerio de Justicia han rechazado en sendos mensajes la amenaza contra Benedetti, expresando su solidaridad contra el responsable de la cartera de Interior.

