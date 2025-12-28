Colombia: El presidente Petro reorganiza las cúpulas militares de cara a 2026

(ANSA) - BOGOTÁ, 28 DIC - El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció una reorganización de la cúpula de las Fuerzas Armadas para abordar los grandes retos de 2026.

La reforma contempla la sustitución de hasta ocho comandantes y subcomandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Según el jefe de Estado, los cambios contribuirán a consolidar la transformación del territorio hacia la legalidad y a liberar las zonas rurales del narcotráfico, fortaleciendo la protección de la población civil y el camino hacia la paz.

Según Petro, la nueva cúpula militar trabajará "junto al pueblo" para fortalecer la seguridad, defender la vida y consolidar la democracia en el país.

"La prioridad es la seguridad y la democracia", declaró Petro en X, agradeciendo la labor de los líderes salientes.

Entre los logros que reivindica la actual cúpula militar, Petro citó el récord histórico de incautaciones de cocaína en 2025, la neutralización de más de 4.400 miembros de los principales cárteles del narcotráfico y un aumento del 6% en las fuerzas militares y policiales. (ANSA).