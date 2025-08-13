Colombia: El secretario Rubio carga contra Petro

"Habrá elecciones en aproximadamente un año y, con suerte, el país retome el rumbo que tenía, siendo uno de los socios más fuertes y cercanos que Estados Unidos tiene en la región y un país que ha avanzado mucho", dijo Rubio, en entrevista con Sidney Ferris Rosenberg para el podcast Sid & Friends, citado en redes sociales de la Secretaría de Estado.

Rubio aseguró que bandas criminales "operan abiertamente desde Venezuela, pero proyectan su poder en Colombia y están desestabilizando el país, lo cual sería trágico, porque Colombia ha avanzado mucho".

Agregó que el país sudamericano pasó un periodo de crisis democrática en los años 90, al punto de estar "al borde del colapso", por cuenta de los carteles de la droga y los grupos guerrilleros, y al advertir que "la sola idea de que se revierta por violencia política o narcotráfico es desgarradora".

También lamentó el asesinato del congresista y precandidato Miguel Uribe, al asegurar que se trata de una familia que en el pasado fue golpeada por la violencia local. (ANSA).