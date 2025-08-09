Colombia: El senador colombiano Miguel Uribe vuelve a entrar en estado crítico por una hemorragia

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe vuelve a encontrarse en estado crítico tras padecer una hemorragia durante su convalecencia tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña.

El centro médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde lleva ingresado desde entonces, ha anunciado un empeoramiento de su estado de salud durante las últimas 48 horas debido a "una hemorragia en el sistema nervioso central", según un parte médico emitido a petición de la familia.

La hemorragia ha provocado que el equipo médico de Uribe haya decidido poner al senador bajo "sedación profunda para contribuir a su evolución".

El último parte del hospital databa del 14 de julio, cuando el centro médico informó de que el senador estaba exhibiendo "una respuesta clínica favorable y estable, y había iniciado un "protocolo de neurorehabilitación".