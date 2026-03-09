Colombia elige un Congreso fragmentado y define tres candidatos presidenciales

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 8 mar (Reuters) - El gobernante Pacto Histórico y el opositor Centro Democrático ganaron la mayor cantidad de curules en el Congreso en las elecciones legislativas del domingo, en una jornada marcada por la abstención y que evidenció la fragmentación del mapa político en Colombia, según los escrutinios de la Registraduría Nacional.

Con más del 95% de las mesas contabilizadas, el Pacto Histórico, que llevó al poder al actual presidente Gustavo Petro, obtenía un 22,8% de los votos para el Senado, seguido del partido derechista Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe, con un 15,7% de los sufragios.

Esa votación les garantiza un importante número de los 102 escaños del Senado, pero sin lograr una mayoría absoluta.

Los partidos Liberal, Alianza Verde, Conservador, de la U y Cambio Radical completaron la composición del Senado con otros movimientos políticos.

Una situación similar se registró en la Cámara de Representantes, donde fue evidente la fragmentación en medio de la que el Pacto Histórico y el Centro Democrático lograron la mayor cantidad de las 182 curules, sin alcanzar una mayoría absoluta.

"La izquierda demostró que está aquí para quedarse, la derecha que está dividida, pero no es débil. Vamos a tener un Congreso fragmentado para la próxima legislatura", dijo a Reuters Sergio Guzmán, director de la firma consultora de riesgo político Colombia Risk Analysis.

PARTICIPACIÓN EN CONSULTA DE LA DERECHA

Paralelamente con los comicios legislativos, la derecha, la izquierda y el centro eligieron sus candidatos para las elecciones presidenciales de mayo.

La consulta de la derecha la ganó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien obtuvo 3,2 millones de votos de los 5,8 millones de electores que participaron en esa votación.

En la izquierda se impuso el exsenador Roy Barreras, quien apoyó a Petro, con más de 254.000 sufragios de un total de 590.000 electores que participaron en esa consulta.

Y en el centro ganó la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con más de 570.000 votos. En esa consulta participaron alrededor de 614.000 electores, según la Registraduría Nacional.

Los tres ganadores competirán en las elecciones presidenciales del 31 de mayo y se enfrentarán a Abelardo De La Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo, representantes de la derecha, la izquierda y el centro, respectivamente, que no participaron en las consultas y decidieron ir directamente a la primera vuelta.

Más de 41,2 millones de personas estaban habilitadas para votar. En la jornada se registró una abstención superior al 50%.

Las elecciones se cumplieron sin hechos de violencia, pese a denuncias aisladas de intentos de compra de votos de algunos políticos.

Unos 246.000 efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional mantuvieron un dispositivo de seguridad en más de 13.400 puestos de votación en todo el país, para prevenir ataques de grupos armados ilegales y delitos electorales como la compra de votos o la presión a los electores.

Antes de las votaciones, Petro cuestionó el software utilizado para el conteo de votos, calificándolo como poco confiable y vulnerable al fraude, al tiempo que planteó dudas sobre la forma en que se diligencian manualmente las actas físicas de las mesas de votación.

Pero el registrador nacional, Hernán Penagos, garantizó la transparencia del proceso electoral. (Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Lizbeth Diaz)