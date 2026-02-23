Colombia: ELN avisa que habrá tregua militar por elección de Congreso

"Durante los procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad", avisó la organización rebelde en un mensaje en uno de sus sitios online.

El grupo resaltó un mensaje atribuido por ellos al Papa León de que "la paz no se puede imponer por vías de la fuerza", al criticar el fracaso del proyecto de "paz total" del gobierno de Gustavo Petro y su actitud beligerante contra esa organización, impulsada por Estados Unidos.

El ELN en su mensaje reiteró el llamado al futuro gobierno y Congreso a volver a apostar por unos acercamientos de paz, una posición que suele proponer a cada nueva administración, para luego retirarse de la mesa ante la imposibilidad de que acepten sus exigencias, seguido de muestras de su fuerza y violencia, para volver a la idea de que solo ellos quieren la paz, pero los gobiernos no.

"El ELN no es una organización electoral, no participa con candidatos, ni financia campaña alguna, como sí lo hace el narcotráfico por medio de las decenas de clanes políticos. Para el ELN es muy importante que el pueblo vote libremente por quien considere, o se abstenga si lo cree pertinente", puntualizó el grupo (ANSA).