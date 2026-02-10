Colombia: ELN cierra posibilidad de paz con el gobierno Petro

"El gobierno del presidente Petro ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos y ponerse al servicio de la arremetida neocolonial que encabeza Donald Trump", sostuvo el ELN en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

De acuerdo con la versión del grupo, el 2 de febrero el gobierno envió un emisario para plantearles la idea de retomar las conversaciones de paz y un par de días después ordenó bombardear el lugar donde se produjo la reunión.

Las fuerzas militares informaron la semana anterior de un bombardeo al ELN en la región del Catatumbo (noreste) en el que murieron siete presuntos guerrilleros y fue detenido uno más.

"Las políticas de paz y de cambios en favor de las mayorías han quedado lesionadas de manera terminal; pues con la militarización creciente por parte del gobierno, no puede hablarse de paz ni de superación del conflicto, menos entregando la soberanía nacional a un imperio genocida", afirmó la organización guerrillera en referencia a Estados Unidos.

Agregó que con estas acciones el Presidente "deja completamente interrogada la gestión de paz" con el apoyo de la comunidad internacional y la iglesia católica.

"Mientras llega el próximo gobierno, continuaremos dialogando con la sociedad, las organizaciones populares y las comunidades para avanzar hacia la construcción del Acuerdo Nacional que hemos propuesto al país", afirmó el ELN en el comunicado difundido en redes sociales. (ANSA).