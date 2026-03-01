Colombia: ELN establece período de tregua militar

"El cese del fuego iniciará a las 00:00 horas del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del 10 de marzo del presente año", precisó el grupo guerrillero.

En su mensaje, los rebeldes dijeron que respetan el "libre derecho al voto" y prometieron no interferir en el "actual proceso electoral".

Por tal motivo, su comandancia general le pidió a sus unidades "no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado".

En la víspera se presentó un ataque que dejó 14 militares heridos, como efecto del lanzamiento de un explosivo desde un dron adecuado para cargar este tipo de artefactos, en hechos atribuidos por el Ejército al ELN (ANSA).