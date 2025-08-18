Colombia: ELN niega participación en crimen de Miguel Uribe

Chamorro calificó de "trabalenguas o traba-verdades" las declaraciones del jefe de Estado que no descartó que el ELN hubiera ordenado el crimen del joven político de derecha, al decir que "el ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero", en una ceremonia con militares la semana pasada en Bogotá.

"Así de fácil y como por el encanto de unas cuantas palabras armadas en un trabalenguas, el ELN resulta acusado por el Presidente Petro de un acto que no ejecutó. Pues el ELN, cuando hace algo, tiene el valor de responder por lo que hace", afirmó el jefe militar del grupo guerrillero, en un artículo suyo en la publicación digital ELN Voces.

Chamorro aseguró que es "deber de un Presidente decir la verdad al país y al mundo", al señalar que "no es fácil hablar de estos hechos en medio de un dolor que se manipula, pero que malintencionadamente se trata de achacar al ELN".

Añadió además una nueva versión a la compleja trama sobre la autoría intelectual del crimen, que las autoridades creen fue ordenada por los disidentes de la Segunda Marquetalia, al sostener que no se trató de un acto político sino de problemas del padre del senador fallecido con personas dedicadas a la explotación de esmeraldas.

"Los dejo con esa curiosidad y se abre una puerta para hablarle con claridad al país y no se manipule el hecho políticamente, como se está haciendo, para sacar ventajas electorales. Es un hecho de otra naturaleza, no político", afirmó Chamorro en el artículo titulado "El dolor que se manipula". (ANSA).