Colombia: ELN plantea "un acuerdo nacional" para discutir con el nuevo gobierno

El ELN presentó su propuesta como el camino para "superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de siete décadas", lo que daría pie a Colombia para "construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías".

Sin embargo, los rebeldes dejaron por fuera de esta posibilidad al actual gobierno de Gustavo Petro, con el que adelantaron conversaciones de paz que terminaron truncadas, al plantear que es la campaña electoral en marcha el espacio para "debatir esta propuesta, de tal manera que iniciando el próximo gobierno abordemos la construcción de dicho Acuerdo Nacional".

Añadieron que ese acuerdo debería girar alrededor de un cambio del modelo político, la erradicación de la pobreza, el fin del paramilitarismo, la corrupción y hasta la persecución por ideas políticas, así como un nuevo marco económico, un "plan" para ponerle fin al narcotráfico y unas fuerzas militares dedicadas a defender a la población, la democracia y la soberanía.

"Este Acuerdo Nacional debe construirse con la participación protagónica de la sociedad y se convierta en mandato constitucional, donde los futuros gobiernos venideros, independientemente de la fuerza política que gobierne, lo respete y ejecute. Un Acuerdo de esta naturaleza crearía una nueva manera de gobernar al país y estaría legitimado como un Proceso Constituyente Popular", planteó el ELN.

Durante las últimas décadas, los distintos gobiernos, salvo el de Iván Duque (2018-2022), intentaron pactar acuerdos de paz con el ELN, algunos más estructurados y con mesas de discusión, pero todos terminaron en frustración por dos razones: el grupo plantea que haya un cambio de modelo de país a uno acorde con sus ideas y suelen ejecutar graves acciones militares que terminan torpedeando las conversaciones.

Ahora, la reconciliación entre Petro y Donald Trump le ha dado un nuevo aire al combate que mantiene Colombia contra el ELN. Armando Benedetti, mano derecha de Petro y ministro del Interior, aseguró que los presidentes acordaron el miércoles durante su conversación telefónica llevar a cabo "acciones conjuntas" contra esta guerrilla y coinciden en que "hay que darle duro".

El grupo armado, fundado en los sesenta, ha atraído la atención de Estados Unidos al ser uno de los vínculos y operadores del narcotráfico más poderosos en Colombia. Su fuerza militar, económica y territorial ha crecido en los últimos años tras el fracaso de las negociaciones de paz. (ANSA).