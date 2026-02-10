Colombia: ELN reconoce atentado en el que murieron escoltas de senador

"No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Lospennato o constreñir sus tareas electorales en la región", afirmó el denominado "Frente de Guerra Oriental" de esa organización.

Los rebeldes justificaron el atentado, en el que participaron varios hombres armados con fusiles, vestidos de civil y que, de acuerdo con las autoridades, dispararon en más de 50 ocasiones contra el vehículo de los escoltas y se reían de sus acciones, como quedó en un registro gráfico, al asegurar que deben instalar retenes por la "situación de guerra".

"Los retenes que colocamos en las vías obedecen a la situación de guerra que se presenta en la región, igualmente son medidas de defensa frente a la acción de las Fuerzas Armadas estatales y las bandas de mercenarios", dijo el ELN en su mensaje difundido hoy por Caracol Radio.

El grupo guerrillero aseguró que no se propone "impedir o alterar" ni las elecciones legislativas de marzo ni las presidenciales de mayo, pero advirtió que se deben atender sus retenes para que no se presente "ninguna dificultad con nosotros" (ANSA).