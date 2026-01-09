Colombia: ELN reconoce secuestro de cinco policías en el noreste

El ELN justificó la "captura" de los uniformados, que estaban de civil y retenidos mientras viajaban en un vehículo de servicio público, al sostener la tesis de que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro ordena a la fuerza pública el apoyo a las disidencias, con las que esa organización mantiene un conflicto por el control de la frontera con Venezuela.

"Los cuerpos de policía adscritos a la jurisdicción de Tibú se han convertido por orden presidencial, en apoyo y protección a la banda narco paramilitar del Frente 33 de la ex-Farc, lo que le ha garantizado a los narco paramilitares su accionar criminal en contra de la población catatumbera", argumentó el grupo guerrillero, en un mensaje difundido en redes sociales.

Agregó que los retenidos están en "buen estado de salud", gozan de las garantías del "debido proceso", sumado a "trato digno, atención humanitaria y las garantías de seguridad".

"En el curso de los próximos días y dependiendo de las operaciones de las Fuerzas Militares del Estado colombiano por rescatarlos se anunciarán las condiciones para su liberación", advirtió el ELN (ANSA)