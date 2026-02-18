Colombia: ELN reitera propuesta de un acuerdo nacional con futuro gobierno

"Reafirmamos nuestra propuesta al país de construir un Acuerdo Nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de 7 décadas, que le permita a Colombia construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías", manifestó la organización en un mensaje difundido en redes sociales.

Lamentó que la administración de Gustavo Petro "tergiversara" su más reciente propuesta, al insistir en que como organización nada tienen que ver con el tráfico de drogas y señalar que el gobierno usa ese asunto como "cortina de humo" para tapar sus escándalos de corrupción.

Expresaron su deseo de que el tema del narcotráfico sea importante en el debate electoral que se avecina, al sostener que debe ser parte del diálogo para superar el conflicto interno.

"Muy seguramente, en el contexto favorable que queremos crear en las próximas elecciones, la búsqueda de una salida al narcotráfico es uno de los temas importantes para quienes participan en el debate electoral, abriendo puertas para soluciones dialogadas. Es lo que el país espera", puntualizó el ELN (ANSA).