Colombia: Embajada de EEUU recomienda no ir a Cali

"Reconsidere viajar a esta zona. Los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes. Grupos terroristas están activos en algunas zonas. Debido a los riesgos actuales, algunos empleados del gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esta zona", publicó la embajada en su sitio web.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), calificó la decisión de la Embajada norteamericana como un "doloroso" mensaje, "consecuencia de obligaciones incumplidas del Estado en materia de seguridad".

"El golpe lo reciben los vallecaucanos: menos turistas, menos recursos para su desarrollo", afirmó Lacouture, en un mensaje en X, en el que exigió "respuesta" inmediata de parte de la Presidencia, el Ministerio de Defensa y Cancillería, al tiempo que reclamó "más seguridad y confianza para devolverle a la región su futuro".

Migración Colombia informó el mes anterior que en los primeros cinco meses de este año ingresaron al país 1,9 millones de visitantes extranjeros, lo que representó un 6,6% de incremento frente a las cifras del mismo periodo de 2024.

De ese total, el 4,71% visitaron el Valle del Cauca y Cali, mientras que la mayoría de los turistas que llegaron al país en ese periodo de tiempo fueron estadounidenses, con un 23%.

(ANSA).