Colombia emite bonos por 4100 millones de euros en medio de alta demanda

Bogotá, 10 sep (Reuters) - Colombia emitió el miércoles bonos denominados en euros con vencimiento en 2028, 2032 y 2036 por un total de 4100 millones de euros, después de recibir demandas por 25.433 millones de euros, reveló un documento al que tuvo acceso Reuters.

Además, el Gobierno recompró 715 millones de euros de un bono con vencimiento en marzo de 2026, con lo que redujo el riesgo de refinanciación del próximo año.

La oferta de los bonos estuvo liderada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas y Citigroup Global Markets Limited. (Reporte de Carlos Vargas, escrito por Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)