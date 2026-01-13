Colombia emite tres bonos globales por US$ 4.950 millones

BOGOTÁ, 13 ene (Reuters) - Colombia emitió el martes tres nuevos bonos globales con vencimiento en 2029, 2031 y 2033 por US$4.950 millones, en la emisión más grande en la historia del país, informó el Ministerio de Hacienda.

La emisión recibió órdenes de compra por cerca de US$23.200 millones en su momento más alto, provenientes de inversionistas del Reino Unido y Estados Unidos, lo que confirma el apetito y confianza de los mercados en la gestión de la deuda pública colombiana, de acuerdo con el Gobierno.

Los bonos con vencimiento en 2029, por un monto de US$2.000 millones, se adjudicaron con una tasa cupón de 5,375%; los del 2031, por US$1.475 millones, con un cupón de 6,125% y los de 2033, por US$1.475 millones, con un cupón de 6,500%.

"Esta es la emisión más grande en la historia de Colombia, la cual tiene como objetivo completar la meta de financiamiento de la vigencia 2026, en línea con la estrategia de endeudamiento liderada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional", dijo un comunicado oficial.

La emisión permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Nación, fortaleciendo los tramos correspondientes a los años 2029, 2031 y 2039, lo cual contribuye a una mayor estabilidad en la estructura de la deuda pública, explicó el Ministerio de Hacienda.

"La exitosa demanda refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como en una amplia y diversificada base de inversionistas", dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila. (Reporte de Luis Jaime Acosta)