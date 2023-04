Colombia emitiría bonos verdes probablemente este año: ministro de hacienda

WASHINGTON, 14 abr (Reuters) - Colombia está considerando emitir un bono verde antes de fin de año, probablemente en dólares, al tiempo que podría recurrir a los mercados crediticios tradicionales nuevamente si las tasas de interés caen, dijo el viernes el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

El funcionario afirmó que los montos de estas eventuales emisiones aún no están establecidos, pero que el bono verde sería menor a una emisión que realizó el Gobierno en enero, por unos 2.200 millones de dólares.

"Estrictamente no necesitamos más financiamiento para 2023, todas las amortizaciones de 2023 están cubiertas e incluso parte de las del año entrante", dijo Ocampo en Washington, al margen de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

"No es una necesidad, pero podría ser conveniente", agregó el funcionario. (Reporte de Jorgelina do Rosario and Rodrigo Campos, reporte adicional de Nelson Bocanegra)

Reuters