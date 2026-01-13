Colombia: Empresarios piden a la Corte Constitucional suspender decreto del gobierno

La solicitud fue firmada por Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, quien argumentó que la suspensión busca "impedir que el uso abusivo de los poderes de excepción socave el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes".

El Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia, una figura excepcional contemplada en la Constitución Nacional que se invoca en caso de un hecho sobreviniente que lleve al Estado a la consecución de nuevos recursos económicos para superar una crisis.

La administración Petro argumentó como la razón principal para acudir a la Emergencia la necesidad de crear una serie de impuestos focalizados por unos 4.300 millones de dólares para "hacerle frente al déficit fiscal, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República", a finales del año pasado.

La Emergencia Económica le da posibilidad al gobierno para que a lo largo de 30 días pueda ejercer facultades legislativas, bajo esa opción se crearon una serie de impuestos a los grandes patrimonios del país, a los sectores financiero y el minero-energético, al consumo de licores, a los juegos de azar y a las compras en línea, entre otros, que ahora el gremio empresarial quiere que se eliminen.

La Corte Constitucional, que recién este martes retornó a sus labores, tras el único periodo de descanso del año, se negó en diciembre a entrar en el estudio de la legalidad del decreto del gobierno, al reclamar respeto al derecho de sus funcionarios a la "vacancia judicial". (ANSA).