Colombia: en libertad senadora indígena colombiana retenida en el Cauca

(ACTUALIZADA) (ANSA) - BOGOTA, 10 FEB - La senadora oficialista Aida Quilcué y sus custodios recobraron la libertad esta tarde, apenas un par de horas después de ser retenidos, al parecer por miembros de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), en hechos ocurridos en el departamento del Cauca (suroeste).

Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró desde su cuenta de X que "la guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora @aida_quilcue y sus escoltas. Todos están bien".

"Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información, será comunicada", agregó el jefe de la cartera de Defensa.

Poco antes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, deslizó que la senadora oficialista habría sido secuestrada por parte de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), al mando de Néstor Gregorio Vera "Iván Mordisco".

"La senadora salió de La Plata tomando la vía a Popayán por Inzá. Por ahí delinque la estructura Dagoberto Ramos", denunció Benedetti, desde su cuenta de X.

La congresista se movilizaba en una camioneta junto a dos de sus custodios, al momento de la retención, que ocurrió entre las poblaciones de Inzá y Totoró.

Poco después, la guardia indígena halló la camioneta en la que se movilizaba la congresista, avisó Sánchez, quien señaló que las tropas que están en la zona estaban al frente de los operativos para el rescate.

Esta no es la primera vez que Quilcué es alcanzada por la violencia en el Cauca, de donde es oriunda. El 16 de diciembre de 2008 su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado por un grupo de militares, que fueron condenados por ese crimen.

Para entonces, Quilcué era una activista de derechos humanos indígenas y salvó su vida el día del atentado a su esposo, porque el avión que la traía de regreso de Ginebra (Suiza), donde denunció una serie de violaciones a los derechos humanos ante la ONU, tuvo un leve retraso.

En 2022, ya siendo senadora del Pacto Histórico, su camioneta fue atacada con disparos y sus guardaespaldas la salvaron de morir al enfrentar a los atacantes y lograr huir del lugar del atentado, en zona rural del municipio de Páez, Cauca.

El presidente, Gustavo Petro, había advertido que, en caso de que Quilcué permaneciera retenida, será "un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país".

Mientras que la vicepresidenta, Francia Márquez, instó a la liberación inmediata de la senadora indígena al sostener que "la violencia no puede seguir siendo un instrumento para sembrar miedo ni para silenciar a quienes alzan la voz por los derechos humanos y la paz". (ANSA).