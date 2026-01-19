Colombia: enfrentamientos entre disidencias en el sur colombiano, 26 muertos

"Se organizó una comisión humanitaria que trajo al municipio de San José 26 cuerpos sin vida, los cuales se encuentran en actividades de criminalística e identificación", afirmó el coronel Miguel Ángel Benítez, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Brigada de Selva No. 22, citado por el diario El Tiempo.

Las tropas acudieron al lugar tras el aviso de los pobladores de la región que dieron cuenta de la matanza de los hombres de la facción Martín Villa Bloque Amazonas al mando de Néstor Gregorio Vera "Iván Mordisco", jefe máximo del EMC, a manos de la estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño, cuyo mandamás es Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá Córdoba", cabeza del EMBF.

"Estos hechos tienen como principal motivación la disputa por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del departamento del Guaviare", afirmó el Ejército.

Mientras la Defensoría del Pueblo activó a sus delegados en el departamento para "dimensionar" lo ocurrido y socorrer a la población civil, la Procuraduría le pidió a las autoridades "protección inmediata" para las comunidades y activar los mecanismos necesarios en caso de un "desplazamiento forzado o confinamiento de sus habitantes". (ANSA).