Colombia: Entregan los restos de famoso sacerdote guerrillero

Torres se ordenó sacerdote en 1954 en el Seminario Mayor de Bogotá, posteriormente estudió sociología en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y a su regreso se convirtió en capellán y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

El párroco fue uno de los abanderados de la Teoría de la Liberación al interior de la Iglesia católica colombiana y sus posiciones políticas lo llevaron a una ruptura con la jerarquía eclesiástica. El 7 de enero de 1966 se unió al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), y 40 días después murió en su primer combate contra el Ejército.

El sacerdote rebelde fue sepultado inicialmente en el municipio de San Vicente de Chucurí, en Santander (noreste), y tres años después exhumado y trasladado al Pabellón Militar del cementerio municipal Campo Hermoso de Bucaramanga.

Tras años de búsqueda de su cuerpo, la recopilación de datos históricos y de testimonios, la Unidad halló sus restos, los sometió a pruebas científicas y comprobó que se trataba de él.

El cuerpo fue entregado hoy al padre Giraldo, un reconocido sacerdote defensor de derechos humanos y fundador del centro jesuita de educación popular Cinep.

"Uno siente una gran satisfacción; es decir, tantos esfuerzos, tantas búsquedas, tantas luchas, por fin tienen una respuesta. Pero no lo siento como algo personal, porque en todos estos años he comprobado que el pueblo colombiano, en su pensamiento, en su discurso y en sus palabras, se siente identificado con él (Torres, NDR). Estos sectores han demostrado, a lo largo de los años, que su memoria toca el corazón del país", manifestó Giraldo.. (ANSA).