Colombia es aceptada como miembro de Agencia Internacional de la Energía: Ministerio de Minas y Energía

BOGOTÁ, 19 feb (Reuters) - Colombia ‌fue ‌aceptada ⁠como miembro pleno de la Agencia ​Internacional ⁠de ⁠la Energía (AIE), informó el ​jueves el Ministerio ‌de Minas ​y Energía.

El ​proceso de adhesión al organismo como miembro número 33 inició en ​2021.

"A continuación de ⁠este anuncio, se iniciará ‌el trámite correspondiente ante el Congreso de la República para la ratificación definitiva de ‌este ingreso", precisó el ministerio en ⁠un comunicado.

"Esta ‌membresía fortalece ⁠la seguridad ⁠nacional, acelera la meta de cero emisiones netas y posiciona a ‌Colombia ​en el centro de las decisiones estratégicas del sector ‌energético mundial", agregó. (Nelson Bocanegra)