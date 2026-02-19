Colombia es aceptada como miembro de Agencia Internacional de la Energía: Ministerio de Minas y Energía
BOGOTÁ, 19 feb (Reuters) - Colombia fue aceptada como miembro pleno de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), informó el jueves el Ministerio de Minas y Energía.
El proceso de adhesión al organismo como miembro número 33 inició en 2021.
"A continuación de este anuncio, se iniciará el trámite correspondiente ante el Congreso de la República para la ratificación definitiva de este ingreso", precisó el ministerio en un comunicado.
"Esta membresía fortalece la seguridad nacional, acelera la meta de cero emisiones netas y posiciona a Colombia en el centro de las decisiones estratégicas del sector energético mundial", agregó. (Nelson Bocanegra)