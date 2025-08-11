Colombia: “Es un día muy triste”, embajada de EEUU

“Estados Unidos rechaza la violencia política en todas sus formas. Hacemos un llamado para que los responsables enfrenten todas las consecuencias de acuerdo a la ley y reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad, la seguridad y el futuro democrático de Colombia”, dijo un mensaje firmado por John McNamara, encargado de negocios y quien hace las veces de embajador.

Por su parte, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, reclamó este lunes que las autoridades colombianas esclarezcan lo más rápido posible las causas y autores del magnicidio, al advertir que desde Washington hay preocupación por la violencia en el país sudamericano.

“Al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y pido a las autoridades colombianas una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse en paz a este valiente hombre”, precisó Landau en su cuenta de X.

Más temprano, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, expresó su “profunda tristeza” por la confirmación de la muerte del congresista, manifestó la solidaridad de su país con la familia de Uribe y con el pueblo colombiano, al tiempo que reclamó “justicia” frente al crimen. (Ansa).