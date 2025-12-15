Colombia: Escritores no van a Festival por presencia de Machado

La primera en declinar su participación fue Laura Restrepo, ganadora del Premio Alfaguara de Novela con "Delirio" (2004) y una de las narradoras más traducidas de Colombia, al advertir que prefería ausentarse del Hay Festival local dada la presencia de Machado "activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina".

"Invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino que se la rechaza sin miramientos", afirmó la escritora en una carta pública dirigida a Cristina de la Fuerte, directora del Hay Festival.

A ella se sumó su compatriota Giuseppe Caputto, "Un mundo huérfano (2016) y "Estrella madre" (2020), quien dijo en un mensaje en red social que no asistirá al evento literario porque era un "problema grave" avivar a una "política que está funcionando como legitimadora de una invasión militar, amangualada con genocidas, fascistas y criminales de guerra como Trump y Netanyahu".

Mientras que la escritora dominicana Mikaelah Drullard, también se bajó del Festival y fue más dura en su desprecio por la presencia de Machado al sostener que "apoya el asesinato" de personas en el Mar Caribe ordenadas por Washington y las justifica, de manera que "aquí estamos viendo un festival invitar a una belicista".

El Hay Festival respondió que se mantiene firme con la presencia de Machado, argumentando que respeta las "decisiones" de quienes optaron por desistir del evento, "porque entendemos la cultura y el pensamiento como territorios donde el disenso, la reflexión crítica y la escucha respetuosa son fundamentales para la ciudadanía", y al sostener que son un espacio de "diálogo abierto, plural y constructivo" que no se alinea con "posicionamientos políticos".

"Hay Festival los límites a la libertad de expresión son los derechos humanos (sabemos que después de Palestina no funcionan), pero el odio y lo que justifica el genocidio no puede ser abrazado como parte del disenso. Son cómplices", respondió Drullard. (ANSA).