Colombia. España y Colombia acuerdan movilizar 150 millones de euros en desarrollo sostenible en cinco años

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se ha reunido este martes con su homóloga colombiana, Yolanda Villavicencio, con quien ha renovado el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible para los próximos cinco años en los que se movilizarán 150 millones de euros.

El acuerdo, según ha explicado la cartera diplomática española en un comunicado, permitirá "seguir trabajando en prioridades compartidas como la igualdad de género, el fortalecimiento institucional o el cambio climático, entre otras".

Durante el encuentro, ambos ministros han firmado la declaración resultante de la Comisión de Alto Nivel entre los dos países, que engloba los distintos aspectos de la relación bilateral en materias como cooperación jurídica y consular, asuntos culturales y educativos, científicos y tecnológicos, económicos y comerciales, y políticos.

Asimismo, han abordado cuestiones como la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la seguridad y el reconocimiento de títulos; además del "compromiso" de incrementar la coordinación en el plano regional y global, con el horizonte de la próxima Cumbre Iberoamericana y ante escenarios complejos como Venezuela, Palestina y Ucrania.

En la reunión, Albares ha expuesto que España y Colombia "han tejido unas relaciones bilaterales sólidas que nos han hermanado y han hecho que hoy Colombia sea para España un socio estratégico en Iberoamérica". En este sentido, el ministro ha recordado que, dentro de un año, España acogerá en Madrid la Cumbre Iberoamericana de 2026 para solicitar la participación activa de Colombia con el objetivo de "consolidar y revitalizar el sistema iberoamericano".

El ministro también ha querido felicitar a los equipos técnicos y políticos de ambos países "por su trabajo riguroso y por su sensibilidad y visión estratégica en todas las subcomisiones", así como a todas las personas implicadas en la elaboración de este renovado marco de asociación para el desarrollo sostenible.

España, "reafirma su voluntad de seguir caminando junto a Colombia, no sólo como socio técnico, sino como aliado político, como país amigo que cree en el potencial transformador de nuestras políticas", ha considerado Albares.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores colombiano ha informado en su cuenta de la red social X que el pacto "moviliza 150 millones de euros para programas de paz, igualdad de género, acceso al agua y desarrollo económico en territorios de Colombia".

La cartera dirigida por Villavicencio ha destacado además que el encuentro en Madrid ha puesto en valor "la importancia del diálogo político y ha permitido avanzar en prioridades compartidas" y ha señalado que la próxima Comisión de este tipo tendrá lugar en la capital colombiana, Bogotá.