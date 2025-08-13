Colombia: Esposa de Miguel Uribe se despide del congresista

“Te amaré por el resto de mi vida”, con esas palabras se despidió María Claudia Tarazona de su esposo Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial asesinado y cuyas exequias se realizaron hoy en Bogotá.

“Te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo”, expresó la viuda, en un conmovedor discurso durante la ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la Catedral Primada de Bogotá.

Tarazona recordó al congresista de 39 años en la intimidad familiar, como padre de un hijo de cuatro años y como víctima de la violencia del país que a los 5 años a él le arrebató a su madre Diana Turbay, una periodista secuestrada por orden de Pablo Escobar y quien murió en cautiverio.

“El asesinato de Miguel le duele a toda Colombia y a miles de personas en los distintos lugares del mundo. Es un golpe terrible para nuestro país. Su lucha y su legado deben trascender más allá de su vida y debemos lograr construir un país unido, a través del amor, la esperanza y la fe. Eso es, sin duda, lo que Miguel hubiera querido”, aseguró Tarazona.

Sostuvo que el “propósito” de su compañero de vida era “un país sin violencia” y “por eso entregó su vida”.

“Nuestro país atraviesa los días más oscuros, más tristes y dolorosos. No solo por la muerte de Miguel, sino por los miles de colombianos que han perdido la vida en los años más recientes.

El mal más grande parece hoy apoderarse de todos los rincones de nuestro país. La desolación y la desesperanza nos invade”, sostuvo la viuda, que pidió “no perder la esperanza”, ni “bajar la cabeza”.

“La muerte de Miguel, de cientos de policías y militares y personas decentes que mueren a causa de la violencia no puede quedar en vano. Hay camino, Colombia es nuestro país, debemos luchar unidos, para que la vida de nuestros héroes haya valido la pena, para que la muerte de Miguel no haya sido en vano”, reclamó.

El cuerpo del congresista del partido Centro Democrático (oposición de derecha) será sepultado en el Cementerio Central de Bogotá, en la tarde de este miércoles. (ANSA).