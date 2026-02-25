Colombia está para "llegar hasta el último día del Mundial", dice DT Lorenzo a la AFP

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, dijo el martes a la AFP que el equipo cafetero tiene todo para "llegar hasta el último día del Mundial" de Norteamérica 2026.

Colombia "está para jugar a ganar, para ir partido a partido, para llegar hasta el último día del Mundial", aseguró el entrenador en la ciudad caribeña de Barranquilla.

El equipo de Luis Díaz y James Rodríguez debutará en la Copa del Mundo el 17 de junio frente a Uzbekistán, por el Grupo K, en Ciudad de México, la capital de una de las sedes mundialistas hoy golpeada por la violencia del narcotráfico.

Una buena parte del territorio mexicano fue sacudido el domingo tras la muerte en un operativo militar del mayor capo del país, Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La embestida violenta que siguió puso en cuestión la seguridad del Mundial que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.

El principal brote de violencia tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, donde la Tricolor montará su campamento base y jugará su segundo partido de la primera ronda ante un rival por definir.

Las otras dos sedes mexicanas, Monterrey y Ciudad de México, no registraron incidentes violentos.

"Creo que es a nivel mundial una situación preocupante, a nivel regional, pero bueno, esperemos que estén las garantías y que todo salga bien", dijo Lorenzo sobre la violencia en México.

Más temprano el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había dado un parte de tranquilidad en sus primeras declaraciones sobre el tema.

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", aseguró el patrón del balompié a la AFP, también desde Barranquilla, donde asistió a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol.

Colombia cerrará la fase de grupos con un esperado duelo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 de junio en Miami.

Ausentes en el Mundial de Catar 2022, los colombianos arrancaron con fuerza la campaña clasificatoria a la cita norteamericana, aunque perdieron impulso en la recta final.

Su principal objetivo es superar los cuartos de final, la mejor actuación del país en una Copa del Mundo, lograda en Brasil 2014.