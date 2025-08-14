Colombia estudia medidas de protección a políticos en campaña tras recientes actos de violencia

BOGOTÁ (AP) — Miembros del gobierno colombiano y la cúpula militar se reunieron el jueves a estudiar medidas de protección para candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, luego de recientes actos de violencia política.

El Ministerio del Interior indicó en un comunicado que buscarán fortalecer la presencia institucional en las zonas más convulsas del país y la articulación entre las entidades que tienen la carga de garantizar la protección de las personas en riesgo.

La víspera fue atacada a tiros la camioneta en la que se movilizaba el representante a la Cámara, Juan Fernando Triana, en una carretera del municipio de La Plata, del departamento de Huila, en el suroeste del país. El político y sus escoltas resultaron ilesos y salieron de la zona de riesgo en un helicóptero militar.

Triana es miembro del partido Cambio Radical, usualmente opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro. El congresista aseguró el jueves desde la red social X que desde el año pasado informó de amenazas en su contra al gobierno y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó el jueves a la prensa que el ataque habría sido cometido por disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

El ataque a tiros sucedió en paralelo a las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, opositor al gobierno, quien falleció el lunes luego de permanecer en estado crítico dos meses tras ser baleado en un parque del occidente de Bogotá durante un mitin.

La fiscalía calificó como un “magnicidio” el atentado a Uribe Turbay, un caso de violencia política contra un aspirante presidencial que no se registraba hace tres décadas.

Los recientes ataques han avivado la preocupación por la violencia electoral en el país, cuando la campaña para las elecciones de marzo y mayo aún está en ciernes.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo el jueves un llamado a los sectores políticos, incluyendo el suyo, a “dejar de lado la pugnacidad que se ha creado, sobre todo desde ayer”.

Advirtió que de seguir en esa senda se repetirán los “errores del pasado”.

Visita de delegación estadounidense

En paralelo, una delegación de Estados Unidos se reunió el jueves en la ciudad caribeña de Cartagena con precandidatos presidenciales colombianos en medio de la preocupación por la violencia política.

“No hay garantías para la oposición como ejercicio de la garantía de la democracia”, indicó a la prensa la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Aseguró que en la reunión entregó cartas a los senadores y al gobierno estadounidense para explicar “el grave peligro que está viviendo la democracia en Colombia: tenemos preso al jefe de la oposición (Álvaro) Uribe y un candidato presidencial asesinado”, dijo en referencia al expresidente recientemente condenado en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Estuvieron presentes el encargado de negocios de la Embajada en Bogotá, John T. McNamara; el senador colombiano-estadounidense Ruben Gallego, demócrata de Arizona; y el senador republicano Bernie Moreno, colombiano y primer senador hispano de Ohio.

Tanto Moreno como Gallego condenaron el atentado contra Uribe Turbay y han manifestado su preocupación por la violencia política y abogado por “proteger la democracia” en Colombia.

En una entrevista con The Associated Press antes del viaje, Moreno expresó una profunda preocupación por la dirección que lleva el país bajo la administración de Petro y planteó que podrían ser necesarias sanciones de Estados Unidos, aranceles más altos u otras acciones de represalia para que enderece el rumbo.