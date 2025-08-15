Colombia: exFARC detenidos en Venezuela

La estatal encargada de acompañar la inclusión a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales dijo que por ahora lo que se sabe es que las cinco personas detenidas cruzaron el puente que divide a Colombia con Venezuela en el departamento de Arauca (este).

Entre los detenidos hay cuatro exguerrilleros de las FARC, tres de ellos dedicados hoy a labores de custodia en la Unidad Nacional de Protección, y un contratista de la ARN, quienes al parecer cruzaron la frontera con la intención de hacer "turismo" y fueron detenidos.

Ante esta situación se pidió la intervención de la Cancillería para que a través de "canales institucionales y diplomáticos pertinentes" se logre establecer qué ocurrió y que se garantice el respeto de los derechos fundamentales de estas personas, que estaban en Arauca en un acto de entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes de paz.

"En coordinación con la Cancillería colombiana se estableció comunicación directa con la Embajada de Colombia en Venezuela, así como con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, a fin de agotar todas las vías diplomáticas que faciliten el pronto y seguro retorno de los ciudadanos retenidos", dijo la ARN. (ANSA).