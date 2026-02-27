Colombia: exfuncionarios de Pastrana salen en su defensa

"En tiempos en los que la sospecha parece imponerse sobre la prudencia, resulta demasiado fácil destruir honras, sembrar dudas y alimentar percepciones sin sustento. La desconfianza puede instalarse con rapidez cuando se repite una insinuación, aún sin pruebas, y el daño reputacional suele ser profundo e injusto", dijeron los exfuncionarios, entre ellos la exvicepresidenta, Martha Lucía Ramírez.

Los defensores del expresidente justificaron la presencia de Ghislaine Maxwell en el país, hecho que está documentado en fotografías y reconocido por el mismo Pastrana, incluido el uso de un helicóptero militar, fue relativizado por los políticos, al sostener que era "posible" que en el propósito del exmandatario por promover el país se hubiera "producido la presencia de determinadas personas".

Como excusa para revalidar la figura del expresidente, sus subalternos afirmaron que "convertir la sospecha en herramienta política" sin controvertir que en el Congreso hubiera representantes de las extintas Farc señalados de abusos sexuales, solo contribuía a "rebajar más el nivel moral y erosionar la confianza ciudadana en nuestro futuro como Nación".

La confrontación entre la treintena de mujeres que le han pedido explicaciones a Pastrana de sus presuntos nexos con Epstein y Maxwell se trenzó esta semana con una primera carta de ellas, una respuesta desafiante del expresidente y el pedido del colectivo para que el exmandatario responda a 20 preguntas sobre el tema. (ANSA).