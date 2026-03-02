Colombia: exjefes de las extintas FARC piden perdón por atrocidades a niños

La oferta de perdón la hicieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del proceso que ese tribunal sigue contra el llamado Secretariado, máxima instancia militar y política de las Farc, en el caso en el que se investigan los vejámenes y victimización ejercida por esa organización contra niños, niñas y adolescentes.

La sala de la JEP encargada de investigar estos casos documentó que entre 1971 y 2016 el universo de víctimas de este tipo por parte de las Farc alcanzó las 18.677 personas.

A la fecha, el Tribunal de Paz cuenta con la participación de más de 11.000 víctimas; de ese total, 2.000 son casos individuales y hay otras 9.027 víctimas étnicas agrupadas en cinco pueblos indígenas.

Como máximos dirigentes de esa organización, los jefes del Secretariado deben responder por cinco patrones de macrocriminalidad establecidos por la JEP: reclutamiento de menores de edad; malos tratos, torturas y asesinatos de niños llevados a sus filas; violencia reproductiva contra las niñas; violencia sexual; y violencia por orientación de género.

El Tribunal de Paz explicó que con este reconocimiento de los delitos cometidos por las Farc, sus máximos dirigentes se mantienen en la línea de seguir avanzando en "el reconocimiento de responsabilidad y la apertura de caminos restaurativos construidos con las víctimas". Lo que sigue en el proceso de acuerdo a la legislación de paz es que los exFARC escuchen a sus víctimas y reconozcan ante ellas sus crímenes. (ANSA)