Colombia: exministro de Hacienda fórmula a la vicepresidencia de de la Espriella

Restrepo se desempeña actualmente como rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (noroeste), es un abierto contradictor del gobierno de Gustavo Petro y un activista en redes sociales de los intereses de los grandes conglomerados y empresarios.

"Desde el primer momento en que anuncié mi aspiración tuve claro que un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional será el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica. Desde hace muchos años lo admiro y lo respeto, porque es un hombre brillante", afirmó de la Espriella, sobre la designación de Restrepo.

El nombramiento del exministro de Hacienda se suma a la nominación en la víspera de la senadora Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial del candidato izquierdista Iván Cepeda.

Resta por conocer quién acompañará a la senadora y candidata del Centro Democrático (derecha), Paloma Valencia, y de los aspirantes de centro Claudia López y Sergio Fajardo.

Las candidaturas tienen hasta el viernes 13 de marzo plazo para inscribirse de manera oficial ante la Registraduría Nacional, de cara a las elecciones del 31 de mayo. (ANSA).