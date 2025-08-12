Colombia: Exnegociadores de paz arremeten contra Petro

Los ex negociadores del acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas FARC, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, le reclamaron hoy al gobierno de Gustavo Petro que proteja a la oposición, al reclamarle por su "desdén" frente a la pacificación pactada en 2016.

"La historia de Colombia no tiene por qué repetirse si el Gobierno hace lo que tiene que hacer. Es imperativo que se tome en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz, implementando el Sistema Integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado", exigieron Jaramillo y de la Calle.

El reclamo de quienes fueran el exalto Comisionado para La Paz y ex jefe negociador, respectivamente, llega en medio de los funerales del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, del partido Centro Democrático (oposición de derecha), quien fue víctima el pasado 7 de junio de un atentado en Bogotá y tras más de dos meses bajo cuidado médico murió en la víspera.

Jaramillo y de la Calle aprovecharon su comunicado conjunto para criticar la "actitud" de "desdén" de Petro frente a los mecanismos creados en el acuerdo de paz con las FARC como el Sistema Integral de Seguridad.

"La actitud del Presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad, que incluye "una instancia de alto nivel" en la Presidencia de la República, y la promoción de la convivencia ha sido la misma que ha tenido frente a todo el Acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio", acusaron los ex jefes negociadores de la paz local.

También criticaron que el jefe de Estado haya "abandonado" los lugares donde se concentran los ex guerrilleros, a tal punto de que quedaron a la suerte del "crimen organizado" y "en lugar de implementar el Acuerdo con las comunidades y construir paz y seguridad, empodera a las bandas y disidencias sentándose con ellas sin unos propósitos y métodos claros y sin un marco legal".

Agregaron que si resulta cierta la versión de que los "responsables del crimen atroz" de Miguel Uribe son las disidencias de la llamada Segunda Marquetalia, se verá la "dimensión de esta terrible equivocación" de un gobierno que abandonó la senda de la paz. (ANSA).