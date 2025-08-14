Colombia: Expresidente pide a Trump alejarse de la región

El expresidente colombiano y exsecretario de Unasur, Ernesto Samper, le pidió hoy a Donald Trump que saque sus manos de América Latina y no se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará un pandemónium.

"Presidente Trump saque las manos de América Latina, no se meta con la justicia que castiga a (Jair, NDR) Bolsonaro en Brasil y juzga a (Álvaro, NDR) Uribe en Colombia. No trate al presidente de Venezuela como un criminal, ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias".

Así lo advirtió el mandatario, un abierto crítico de las políticas de Estados Unidos y quien vivió en su mandato la intervención de Washington, que le retiró el visado de ingreso a esa nación y descertificó a su país, un mecanismo político de la Casa Blanca para castigar a las naciones que no cooperan en la lucha antidrogas.

Samper carga sobre sus hombros el estigma de haber sido elegido con dineros de la mafia, luego de que se confirmara que entraron recursos del Cártel de Cali a su campaña, aunque él advirtió que fueron a sus espaldas.

"Panamá, Presidente, no es suya ni de Estados Unidos, ni Malvinas, ni Guantánamo, nunca lo han sido, nunca lo serán.

Acabe con el bloqueo genocida de Cuba y Venezuela, deje de perseguir a los migrantes latinoamericanos como si fueran animales, aléjese de nosotros, saque sus manos de América Latina, Presidente", reclamó el exmandatario en un mensaje en sus redes sociales. (ANSA).