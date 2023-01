Colombia extradita a hermano de senadora oficialista pedido en EEUU por narcotráfico

Colombia extraditó este jueves a Álvaro Córdoba, hermano de la senadora oficialista Piedad Córdoba, requerido en una corte de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, informó la policía.

Imágenes divulgadas por la institución muestran a Córdoba, escoltado por varios policías y agentes de Interpol, abordando un avión en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá.

Una portavoz confirmó que será entregado a autoridades de Estados Unidos, donde es investigado se le acusa de coordinar el tráfico de droga entre una facción guerrillera colombiana y un cartel mexicano.

"Soy inocente (...) las pruebas entregadas por Estados Unidos son ilícitas (...) Nunca he traficado armas ni narcóticos, no he pertenecido a ningún grupo insurgente, al igual que mi familia", dijo Córdoba a la emisora Blu Radio el 13 enero.

Se encontraba detenido desde febrero del año pasado.

El gobierno del izquierdista Gustavo Petro dio el visto bueno para entregar a la justicia estadounidense al hermano de Piedad Córdoba, parte de la bancada oficialista en el Senado y recordada por su gestión humanitaria a favor de la liberación de secuestrados de la disuelta guerrilla de las FARC.

En abril del año pasado el entonces candidato Petro le pidió a Córdoba marginarse de su campaña por varias "sindicaciones jurídicas" en su contra.

La Corte Suprema de justicia adelanta una "indagatoria preliminar" contra la senadora de 67 años por posibles nexos con las FARC.

Según la prensa, también estaba siendo investigada por "presuntos contactos no autorizados" con narcotraficantes detenidos y en proceso de extradición para solicitarles su respaldo a Petro, quien se impuso en el balotaje presidencial de junio.

El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia busca desmantelar a las organizaciones del narco con negociaciones para su sometimiento a la justicia a cambio de un trato menos severo.

En mayo pasado, la entonces senadora electa fue retenida durante un día en Honduras por no declarar 68.000 dólares en efectivo cuando se disponía a salir del país.

Córdoba siempre ha defendido su inocencia y asumió su curul en el senado a finales de julio.

"Para nadie es desconocido que mi hermana es una líder de la izquierda latinoamericana, situación que no puedo desvincular de mi caso (...) realmente a la que buscan es a mi hermana", dijo Álvaro Córdoba días antes de ser extraditado.

AFP