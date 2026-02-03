Colombia: Extraditan a Texas a jefe narco colombiano

"Con la extradición de alias 'Pipe Tuluá' se reafirma que el crimen no tiene fronteras y que la justicia tampoco. Este resultado es producto de una cooperación sólida entre Colombia y Estados Unidos, y demuestra que ningún delincuente está por encima de la Ley", expresó el general William Rincón, director de la Policía colombiana.

Marín Silva fue solicitado por la Corte Distrital del Este de Texas, donde se le sigue juicio por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, relacionados con el envío de cargamentos de cocaína a Estados Unidos.

El jefe narco fue condenado por la justicia local a 30 años de prisión por múltiples homicidios en el suroeste del país y la Policía le atribuyó la creación de un grupo autodenominado "Muerte a Guardianes Opresores", acusada de haber asesinado a 14 funcionarios del sistema carcelario local.

La extradición de Marín Silva, cuyo operativo se realizó bajo un estricto esquema de seguridad que lo trasladó de la sede de la Policía Judicial al aeropuerto El Dorado de Bogotá donde fue entregado a miembros de la DEA, se produce el mismo día en que el presidente, Gustavo Petro, se entrevista en Washington con su par Donald Trump, uno de cuyos temas de conversación será la lucha antinarcóticos. (ANSA).