Colombia: Extranjeros bloqueados por alerta de pedofilia

Los casos más recientes fueron reportados este lunes por la autoridad migratoria, al dar cuenta de tres estadounidenses procedentes de Boston y Orlando, quienes pretendían llegar a Medellín (noroeste), pero los sistemas de alertas advirtieron de antecedentes vinculados a ese tipo de delitos.

"Las instrucciones del presidente, Gustavo Petro, han sido claras: las puertas del País de la Belleza están cerradas para cualquier forma de turismo con fines de explotación sexual", afirmó Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

Arriero exaltó el intercambio de información con autoridades internacionales, que ha permitido alertar ante este tipo de sospechosos.

Migración Colombia precisó que el año anterior sus oficiales impidieron el ingreso al país de 110 viajeros, por alertas similares; la mayoría eran ciudadanos de Estados Unidos y al menos 80 de los casos se reportaron en el aeropuerto internacional José María Córdova de Medellín (ANSA).