Colombia: Falcao García de regreso

"En la vida hay decisiones que se toman con convicción y también con lo que uno siente. El amor no siempre es fácil, pero es sincero y cuando lo que se siente es real siempre encuentra el camino de vuelta", dice el video que confirma el regreso del más grande delantero de la historia del fútbol colombiano.

Falcao García, de 39 años, abandonó a mediados de 2025 el club de la capital colombiana, del que es seguidor desde niño, luego de que se viera frustrado el objetivo de Millonarios de lograr su decimoséptimo título en el torneo local, en medio de reproches a los árbitros por su último juego en esa temporada.

Después de haber estado seis meses alejado de las canchas y con su equipo en mala racha, el nombre de Falcao García sonó en varios clubes, tanto de la MLS de Estados Unidos como un posible retorno a River Plate de Argentina, de donde surgió como gran ídolo para luego recalar en Europa, donde brilló con luz propia.

Por ahora se desconocen las condiciones económicas y las exigencias que permitieron el retorno del futbolista y lo único que se sabe es que de entrada deberá purgar dos fechas de sanción por sus dichos contra la terna arbitral antes de dejar el equipo en el Torneo Apertura de 2025.

En su vasta carrera profesional, el máximo artillero histórico de la selección "cafetera", con la que disputó el Mundial de Rusia 2018 y las Copas América de Argentina 2011, Chile 2015 y Brasil 2019 (fue campeón sudamericano con la Sub-20 en 2005), celebró la Champions League con Porto (2010-11) y con Atlético Madrid (2011-12), con el que también conquistó la Supercopa de Europa (2012) y la Copa del Rey (2012-13).

Campeón del Torneo Clausura en 2008 con River Plate, Falcao García también celebró en la Primeira Liga en 2010-11 y 2011-12 con Porto, con el que también fue campeón de la Copa (2009-10 y 2010-11) y de la Supercopa de Portugal (2010 y 2011).

Iniciado en Lanceros Boyacá, también fue campeón de la Ligue 1 en 2016-17 con Mónaco, en el que tuvo dos etapas (2013-14 y 2016-19), además de haber brillado en Manchester United, Chelsea, en Galatasaray y en Rayo Vallecano. (ANSA).