Colombia: Familia Miguel Uribe pidió a Petro no ir a funeral

Así lo anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en un mensaje en redes sociales explicó la ausencia del Jefe de Estado en la ceremonia.

"Ayer en la tarde expresé el interés del señor Presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el Presidente ni el Gobierno estuvieran presentes en esas honras o en esos momentos de dolor, en las exequias que se llevarán a cabo en la Catedral", dijo.

Benedetti ha sido de los pocos miembros del Ejecutivo que estuvo esta semana en la cámara ardiente que se dispuso en el Senado para despedir al político de 39 años, quien fue objeto de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá y murió en las primeras horas del lunes.

Sectores de derecha, en particular algunos políticos en campaña, han deslizado la idea de que el Gobierno y en particular Petro estarían ligados al crimen, en un intento de sacar provecho electoral de la situación, cuando la investigación apunta a que fueron las disidencias de la Segunda Marquetalia las que habrían ordenado el crimen, que ejecutaron varias personas, seis de las cuales están detenidas.

Petro manifestó en la víspera que las indagaciones de la justicia señalan que el asesinato del senador Uribe no estaría relacionado con "odios sectarios de la política" y anunció que se defenderá de las acusaciones o insinuaciones en su contra ante la justicia, de manera que demandará en tribunales a quienes "están buscando más crímenes por odio".

"Me ha dado asco, hasta vomitar, ver cómo a un ser humano en condiciones de indefensión completa lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos", afirmó el mandatario.

El asesinato del congresista del partido Centro Democrático (oposición de derecha) dejó en evidencia las diferencias y los odios políticos, con hechos como el cruce entre los expresidentes Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos, muy a pesar del pedido de María Claudia Tarazona, viuda del senador, que reclamó paz y unión, y urgió justicia y no venganza. (ANSA).