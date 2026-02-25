Colombia: Feminicidios, violencia intrafamiliar y delitos sexuales disparados en 2026

También señaló que en ese mismo lapso las autoridades conocieron que 1901 mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar, de ese total 1333 eran mayores de edad y 197 niñas y adolescentes, al tiempo que se reportaron 20 casos de este tipo de agresiones en mujeres LGT o con orientación sexual e identidad de género no hegemónica.

En tanto que entre el 1 al 31 de enero se supo de 963 casos de delitos sexuales contra mujeres, de ese total 453 eran menores de edad.

"Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral", afirmó la agencia estatal encargada de la defensa de los derechos humanos.

Señaló que el seguimiento constante a este tipo de agresiones se realiza "porque la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano". (ANSA).