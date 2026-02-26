Colombia: Fiscalía acusa a cerebro del crimen del senador Miguel Uribe

El atentado tuvo lugar el 7 de junio del año pasado en la capital colombiana.

La Fiscalía sostiene que Arteaga fue el mastermind detrás del crimen, orquestado por una organización criminal de la que se han arrestado a otros ocho sospechosos; uno de ellos ya ha sido condenado, incluido el menor que disparó al congresista del Partido Centro Democrático.

Las investigaciones, que incluyeron pruebas y testimonios, llevaron al órgano judicial a determinar que Arteaga Hernández diseñó el plan del atentado y asignó roles a los demás implicados mediante reuniones en diversas áreas de la ciudad, donde proporcionó detalles sobre la operación criminal.

Su participación en el crimen no se limitó a asignar funciones; también estuvo a cargo de la vigilancia en el lugar del ataque, un parque donde Uribe se reunió con residentes de la zona. Además, se le atribuye la entrega del arma utilizada en el atentado, que fue utilizada por un menor, quien ya ha enfrentado sanciones bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Por estas razones, la Fiscalía ha presentado cargos formales contra Arteaga Hernández, que incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios (ANSA).