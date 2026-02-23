Colombia: Foro Celac-África en Bogotá en marzo próximo

El encuentro "tiene el propósito de fortalecer acciones de incidencia birregionales para enfrentar los desafíos del cambio climático, el hambre, las desigualdades, la superación de las brechas de pobreza, y por supuesto, promover el intercambio para seguir consolidando los esfuerzos de la paz en la región, el Caribe, América Latina y África", aseguró la vicepresidenta, Francia Márquez.

La canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, señaló que por ahora confirmaron asistencia Ghana, Nicaragua, Guatemala, Togo, Burundi y Congo, al tiempo que sostuvo que el foro hace parte del proceso de fortalecimiento de la cooperación "sur-sur", entre dos regiones habitadas por más de 2.000 millones de personas.

La agenda del evento incluye un trabajo sobre cooperación política, económica y social entre los dos bloques regionales y discusiones alrededor de temas como las reparaciones históricas, durante los días 18 y 19 de marzo.

El 20 se llevará a cabo un foro económico con énfasis en comercio e inversión y el 21 habrá un encuentro de jefes de Estado y Colombia aprovechará para entregarle la Presidencia Pro Témpore de la Celac a Uruguay. (ANSA).