Colombia fue el país más mortífero para los ambientalistas en 2024

Casi 150 activistas medioambientales fueron asesinados en el mundo en 2024 y Colombia volvió a ser el país más peligroso para los defensores del planeta con casi un tercio de estos homicidios, afirmó la ONG Global Witness en un informe publicado el martes.

El país sudamericano registró 48 asesinatos o desapariciones en medio de una cruzada violenta entre distintos grupos ilegales que se disputan el control de lucrativas actividades extractivistas como la minería ilegal, denunciadas por defensores ambientales.

“Colombia sigue siendo uno de los países más letales del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente: un tercio de todos los ataques letales documentados a nivel mundial ocurrieron aquí”, señala la organización en su informe anual. La cifra de víctimas disminuyó respecto a las 79 de 2023.

