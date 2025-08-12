Colombia: Funeral de senador reabre heridas en la derecha

La situación la provocó la presencia de Santos la noche del miércoles en el Capitolio para el inicio de la cámara ardiente del cuerpo del senador.

Para Álvaro Uribe, líder del partido derechista Centro Democrático, al que pertenecía el senador asesinado, fue "doloroso" ver a Santos allí por su "legado", el acuerdo de paz con las FARC, que a su juicio dejó al país sumido en la violencia, mientras él está preso.

"A esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales", escribió Uribe en X.

Esta mañana Santos le respondió a quien fuera su antiguo jefe político que dejara atrás el "odio".

"Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos", escribió el Premio Nobel de Paz, cuya decisión de llegar a un acuerdo con las extintas FARC le valió el repudio de Uribe y de su partido político, que consideran que traicionó su causa.

"No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht", le espetó después Uribe a Santos en otro mensaje en X.

Santos fue ministro de Defensa de Uribe y logró que al final de sus ocho años de gobierno lo respaldara políticamente y así llegó a la Presidencia, pero una vez se instaló en el poder no obedeció las órdenes de Uribe, de manera que se ganó su odio, en una muestra del tono de la política local que se ha diseminado por el país y lo ha dividido desde entonces.

La noche del miércoles, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, manifestó que su esposo "soñaba con la paz y con la unión de Colombia", reclamó "justicia" a cambio de "venganza" y aseguró que el senador asesinado lo que "quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor". (ANSA).