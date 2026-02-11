Colombia: General señalado de las acusaciones de Petro dice estar sorprendido

"Por ahora no he recibido ningún tipo de notificación formal", respondió Urrego a La FM frente a una apertura de investigación relacionada con la denuncia del jefe de Estado, además de manifestarse sorprendido con esa versión.

Petro denunció en la víspera que "hay un general que ordené retirar de la Policía, alguien le dio la orden extraña para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y destruir la reunión con Trump de alguna manera. Ya se destituyeron varios", afirmó sin precisar nombres.

Sin embargo, la prensa colombiana coincidió hoy en que se trataría del general Urrego, quien dijo estar dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo para demostrar que no está relacionado con la denuncia del mandatario, al advertir que la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y son ellos los únicos que pueden acceder a los vehículos en los que se moviliza el mandatario.

El oficial, quien sigue en la institución y hasta ahora no fue llamado por sus superiores para ser retirado o consultarle sobre esas versiones, dijo que en caso de ser vinculado al supuesto plan contra el mandatario entablará una demanda contra el Estado. Hasta ahora el gobierno no confirmó ni descartó la versión mediática que vincula al oficial. (ANSA).