Colombia: Gobierno cita a Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, divulgó el llamado, en el que destacó que el presidente, Gustavo Petro, le presentará a ese cuerpo consultivo, cuál es el estado actual de la relación bilateral con Washington, y abordar la situación política y social de Venezuela.

Colombia acaba de pasar por un periodo de turbulencia en sus relaciones diplomáticas con la Casa Blanca, que amenazaron por primera vez al país con un eventual ataque a su territorio, por parte de fuerzas estadounidenses, que se frenó tras el diálogo telefónico de Petro con Donald Trump, quien lo invitó a la Casa Blanca en febrero próximo.

Tras la invitación, el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) declinó asistir, dado que está fuera del país, pero señaló en una carta pública que se está ante una "oportunidad" para "rectificar la política" del Ejecutivo "frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela".

