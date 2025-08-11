Colombia: Gobierno colombiano lamenta deceso de senador

“La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, manifestó Presidencia, en un mensaje en X.

Por su parte, la vicepresidenta, Francia Márquez, lamentó el fallecimiento del congresista del partido Centro Democrático (derecha de oposición), al sostener que “hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”.

Márquez reclamó al país unirse en ese momento y “alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que la fuerza pública se unía a las voces de solidaridad con la familia del congresista fallecido y al igual que la Vicepresidenta reclamó “unión” como país.

“Junto a la @FiscaliaCol, nuestras instituciones seguirán trabajando arduamente para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de este atentado y no permitiremos que los violentos intimiden o silencien las voces políticas que requiere nuestra democracia”, advirtió el jefe de la cartera de Defensa.

Al menos seis personas están detenidas por el atentado a Uribe, entre ellos el menor de edad que le disparó en tres ocasiones, mientras el congresista realizaba una jornada de proselitismo político en Bogotá.

La Policía y la Fiscalía han trazado varias hipótesis alrededor del atentado y creen que los sospechosos de ordenar el ataque fueron los disidentes de la Segunda Marquetalia. (ANSA).