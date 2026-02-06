Colombia: Gobierno colombiano lamenta la partida del embajador McNamara

"Lo despediremos como amigo, ha ayudado John en un momento bastante difícil, y sé que lleva a Colombia en su corazón", expresó el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X, y añadió que "espero que pronto Colombia tenga un embajador en propiedad de los Estados Unidos".

Más temprano, la Embajada estadounidense anunció que McNamara estará en el cargo hasta el próximo 13 de febrero, y subrayó que tras una "larga y distinguida carrera en el servicio público" decidió "retirarse del Departamento de Estado".

El ministro del Interior Armando Benedetti lamentó la partida del embajador norteamericano encargado, al recordar que, en medio de "una de las crisis más difíciles que se ha tenido con Estados Unidos, siempre abrió un canal de comunicación y fue apoyo para mejorar las relaciones".

"Solo queda agradecer su buena gestión y su buena voluntad. De pronto es uno de los funcionarios que ha estado en la embajada americana que más conoce y ha disfrutado de la cultura colombiana. Siempre será bienvenido", expresó Benedetti.

La designación de un embajador estadounidense en propiedad parece estar lejana, luego que el Senado norteamericano desestimó la nominación de Daniel Newlin, de manera que Washington deberá presentar un nuevo nombre para asumir ese cargo. (ANSA).